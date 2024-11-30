В Петербурге арестовали мужчину, ударившего соседа бейсбольной битой

Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что житель Петербурга получил травмы головы после избиения битой, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый был задержан.
«Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Рыбина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. 3 ч. 2 ст. 111 УК РФ… Срок меры — 26.01.2025», — говорится в сообщении.
Из материалов следует, что Рыбин, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, спал у себя дома. Этажом выше играла музыка. Через какое-то время к нему в дверь постучал сосед, фигурант разозлился, что ему мешают спать, открыл дверь и ударил соседа бейсбольной битой по голове. Следствие полагает, что Рыбин нанес соседу не менее двух ударов битой.
Ранее Рыбин неоднократно привлекался к уголовной ответственности.