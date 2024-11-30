В Петербурге арестовали мужчину, ударившего соседа бейсбольной битой

Из материалов следует, что Рыбин, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, спал у себя дома. Этажом выше играла музыка. Через какое-то время к нему в дверь постучал сосед, фигурант разозлился, что ему мешают спать, открыл дверь и ударил соседа бейсбольной битой по голове. Следствие полагает, что Рыбин нанес соседу не менее двух ударов битой.