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В Петербурге арестовали мужчину, ударившего соседа бейсбольной битой

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу мужчину, который ударил соседа бейсбольной битой по голове, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Источник: © РИА Новости

Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что житель Петербурга получил травмы головы после избиения битой, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый был задержан.

«Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Рыбина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. 3 ч. 2 ст. 111 УК РФ… Срок меры — 26.01.2025», — говорится в сообщении.

Из материалов следует, что Рыбин, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, спал у себя дома. Этажом выше играла музыка. Через какое-то время к нему в дверь постучал сосед, фигурант разозлился, что ему мешают спать, открыл дверь и ударил соседа бейсбольной битой по голове. Следствие полагает, что Рыбин нанес соседу не менее двух ударов битой.

Ранее Рыбин неоднократно привлекался к уголовной ответственности.