Полиция Косово задержала подозреваемых в подрыве водоканала

Премьер Косово выступил с заявлением перед журналистами во время посещения места подрыва, передает агентство AFP. Альбин Курти уточнил, что у подозреваемых также прошли обыски, в их отношении «собрали показания и доказательства». Он добавил, что «террористам придется предстать перед правосудием и законом».