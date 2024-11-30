Полиция Косово задержала подозреваемых в подрыве водоканала

Премьер Косово выступил с заявлением перед журналистами во время посещения места подрыва, передает агентство AFP. Альбин Курти уточнил, что у подозреваемых также прошли обыски, в их отношении «собрали показания и доказательства». Он добавил, что «террористам придется предстать перед правосудием и законом».
Взрыв на водоканале произошел 29 ноября на севере Косово. Альбин Курти говорил, что канал снабжает водой две угольные электростанции, которые производят почти всю электроэнергию республики. По его словам, проблемы с электроснабжением могут начаться с 30 ноября.
Премьер Косово также заявил, что «террористическая атака, по нашему мнению, исходит от банд, организованных и управляемых Сербией». Президент Сербии Александр Вучич назвал обвинения в адрес страны необоснованными, а также «выдвинутыми поспешно и без доказательств».