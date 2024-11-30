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Бывшего замминистра транспорта Семенова арестовали за мошенничество

Экс-замминистра транспорта Семенова арестовали по делу о мошенничестве. По данным «Известий», дело связано с «ЗащитаИнфоТранс», бывшее руководство которого также обвиняют в мошенничестве при исполнении госконтракта в 2020 году.

Источник: Reuters

Бывшего заместителя министра транспорта Алексея Семенова задержали 28 ноября, суд арестовал его на два месяца, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

В карточке дела на сайте столичных судов общей юрисдикции, где обвиняемым проходит Семенов А. К., говорится, что ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Ходатайство о заключении под стражу удовлетворено 29 ноября.

Семенов занимал должность замминистра транспорта с октября 2018 года по ноябрь 2020-го. В министерстве он курировал цифровое развитие. Чиновник ушел с поста спустя десять дней после увольнения его начальника Евгения Дитриха. Последний в том же месяце возглавил АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).

По данным «Известий», Семенова арестовали по делу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Как писал «Коммерсантъ» в январе, дело возбудили по ч.4 ст. 159 УК и ч.1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).

Фигурантами дела стали бывшие руководитель предприятия Юрий Спасский, его заместитель Виктор Парахин и замглавы департамента информационных технологий Роман Лаврентьев.

По данным следствия, в июне 2020 года обвиняемые запросили у руководства Минтранса 180,5 млн руб. дополнительного финансирования развития и обеспечения работы Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ) в рамках борьбы с распространением коронавируса. Запрос отправили в Минцифры, но там обоснования для выдачи средств сочли нецелесообразными. Следствие считает, что цифры были завышены.

Тогда фигуранты дела направили запросы на подготовку коммерческих предложений по совершенствованию ЕГИС в условиях пандемии подконтрольным организациям ООО «Вектор Технологии» и ООО «Статус Комплайнс». Как отмечал «Ъ», в ходе расследования установлено, что эти предприятия подобными проблемами не занимаются. Однако обе организации выдвинули свои предложения, и в декабре 2020 года Спасский от имени «ЗащитаИнфоТранс» заключил с Минтрансом госконтракт стоимостью 100 млн руб. на выполнение работ по развитию ЕГИС в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В рамках контракта «ЗащитаИнфоТранс» привлекла в качестве исполнителя работ по усовершенствованию ЕГИС ООО «Инфорион», с которым заключила договор на 59 млн руб. По версии следствия, в том же месяце Спасский, Парахин и Лаврентьев, несмотря на то что предусмотренные контрактом работы не были выполнены, оформили в документации проведение предварительных испытаний и организовали подписание актов сдачи-приемки выполненного заказа.

Следователи считают, что таким образом они похитили «не менее 50 млн руб». В ходе допросов, писал «Коммерсантъ», фигуранты частично признали вину. Суд арестовал их, обвиняемые обжаловали решение.