Бывшего замминистра транспорта Семенова арестовали за мошенничество

Бывшего заместителя министра транспорта Алексея Семенова задержали 28 ноября, суд арестовал его на два месяца, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.
В карточке дела на сайте столичных судов общей юрисдикции, где обвиняемым проходит Семенов А. К., говорится, что ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Ходатайство о заключении под стражу удовлетворено 29 ноября.
Семенов занимал должность замминистра транспорта с октября 2018 года по ноябрь 2020-го. В министерстве он курировал цифровое развитие. Чиновник ушел с поста спустя десять дней после увольнения его начальника Евгения Дитриха. Последний в том же месяце возглавил АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).
Фигурантами дела стали бывшие руководитель предприятия Юрий Спасский, его заместитель Виктор Парахин и замглавы департамента информационных технологий Роман Лаврентьев.
По данным следствия, в июне 2020 года обвиняемые запросили у руководства Минтранса 180,5 млн руб. дополнительного финансирования развития и обеспечения работы Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ) в рамках борьбы с распространением коронавируса. Запрос отправили в Минцифры, но там обоснования для выдачи средств сочли нецелесообразными. Следствие считает, что цифры были завышены.
Тогда фигуранты дела направили запросы на подготовку коммерческих предложений по совершенствованию ЕГИС в условиях пандемии подконтрольным организациям ООО «Вектор Технологии» и ООО «Статус Комплайнс». Как отмечал «Ъ», в ходе расследования установлено, что эти предприятия подобными проблемами не занимаются. Однако обе организации выдвинули свои предложения, и в декабре 2020 года Спасский от имени «ЗащитаИнфоТранс» заключил с Минтрансом госконтракт стоимостью 100 млн руб. на выполнение работ по развитию ЕГИС в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В рамках контракта «ЗащитаИнфоТранс» привлекла в качестве исполнителя работ по усовершенствованию ЕГИС ООО «Инфорион», с которым заключила договор на 59 млн руб. По версии следствия, в том же месяце Спасский, Парахин и Лаврентьев, несмотря на то что предусмотренные контрактом работы не были выполнены, оформили в документации проведение предварительных испытаний и организовали подписание актов сдачи-приемки выполненного заказа.
Следователи считают, что таким образом они похитили «не менее 50 млн руб». В ходе допросов, писал «Коммерсантъ», фигуранты частично признали вину. Суд арестовал их, обвиняемые обжаловали решение.