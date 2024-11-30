Бывшего замминистра транспорта Семенова арестовали за мошенничество

Тогда фигуранты дела направили запросы на подготовку коммерческих предложений по совершенствованию ЕГИС в условиях пандемии подконтрольным организациям ООО «Вектор Технологии» и ООО «Статус Комплайнс». Как отмечал «Ъ», в ходе расследования установлено, что эти предприятия подобными проблемами не занимаются. Однако обе организации выдвинули свои предложения, и в декабре 2020 года Спасский от имени «ЗащитаИнфоТранс» заключил с Минтрансом госконтракт стоимостью 100 млн руб. на выполнение работ по развитию ЕГИС в условиях распространения коронавирусной инфекции.