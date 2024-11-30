Два москвича отняли машину и деньги у таксиста, притворившись полицейскими

Сообщники вызвали такси через приложения, а прибывшему водителю представились сотрудниками полиции и потребовали документы, а также разрешение на перевозки. Разрешения у таксиста не оказалось и лжеполицейские потребовали у него 15 тыс. рублей якобы за непривлечение к ответственности.