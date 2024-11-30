В Бурятии загорелся автобус с пассажирами

По данным пресс-службы, в субботу вечером автобус следовал по маршруту Хоринск — Улан-Удэ.
«Вблизи села Новая Курба произошло возгорание транспортного средства, предположительно, из-за короткого замыкания. Водитель оперативно отреагировал: остановил автобус и высадил пассажиров, после попытавшись огнетушителем погасить возгорание. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
За шестью пассажирами был отправлен другой автобус, но все они уехали на попутных машинах.
По данным регионального главка МЧС, возгорание ликвидировано. На месте работает дознаватель.