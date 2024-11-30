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В Бурятии загорелся автобус с пассажирами

УЛАН-УДЭ, 30 ноя — РИА Новости. Автобус с пассажирами, следовавший по маршруту из Хоринска в Улан-Удэ, загорелся в Бурятии, пострадавших нет, сообщила пресс-служба инфраструктурного блока правительства республики.

Источник: © РИА Новости

По данным пресс-службы, в субботу вечером автобус следовал по маршруту Хоринск — Улан-Удэ.

«Вблизи села Новая Курба произошло возгорание транспортного средства, предположительно, из-за короткого замыкания. Водитель оперативно отреагировал: остановил автобус и высадил пассажиров, после попытавшись огнетушителем погасить возгорание. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

За шестью пассажирами был отправлен другой автобус, но все они уехали на попутных машинах.

По данным регионального главка МЧС, возгорание ликвидировано. На месте работает дознаватель.