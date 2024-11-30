В Грузии сообщили о задержании восьмерых россиян

«В ходе акций протеста были арестованы десять граждан зарубежных стран, в том числе граждане России, Белоруссии и США», — говорится в сообщении.
Уточняется, что восемь из десяти задержанных — россияне.
Ранее в субботу МВД Грузии сообщило, что после прошедших в последние два дня митингов в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских. Один находится в больнице с ожогами.
Оппозиционеры также повредили ворота, защитное ограждение около парламента и другую инфраструктуру, подожгли разные предметы, сломали камеры видеонаблюдения.
Акции оппозиции начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС.
Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и «О прозрачности иностранного влияния», или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая «Грузинская мечта» набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя, согласно конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.