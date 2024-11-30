На Среднем Урале при столкновении легковушки и микроавтобуса погибла женщина

Как рассказали в пресс-службе управления ГАИ по Свердловской области, 41-летняя водитель «Киа» выбрала скорость, не соответствующую конкретным условиям, вследствие чего потеряла контроль над управлением, допустила занос с последующим выездом на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Форд.
В ДТП погибла пассажир «Киа», она скончалась на месте аварии. Водителя «Киа» в тяжёлом состоянии скорая увезла в Сысертскую ЦРБ.
Автоинспекторы выяснили, что за рулем «Киа» находилась жительница поселка Верхняя Сысерть, ее стаж вождения — 14 лет. В каком она была состоянии за рулем, установят медики.
Микроавтобус следовал по маршруту № 104 «п. Каменка — п. Школьный». Водитель ехал один, он не пострадал. Мужчина рассказал, что выезжал с заправочной станции. Неожиданно он заметил, как в его сторону движется автомобиль «Киа». Он принял меры экстренного торможения, но столкновения избежать не удалось.
На место выезжала следственно-оперативная группа. По факту аварии проводится расследование.
Как сообщалось ранее, 28 ноября в Нижнем Тагиле на проспекте Ленина водитель «Дэу Нексия» допустил наезд на 39-летнюю женщину-пешехода.