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На Среднем Урале при столкновении легковушки и микроавтобуса погибла женщина

В Свердловской области сегодня в 11:25 по местному времени произошла смертельная авария. На 23-м километре автодороги Арамиль — Андреевка автомобиль «Киа» врезался в микроавтобус Форд, погибла женщина.

Источник: управление ГАИ по Свердловской области

Как рассказали в пресс-службе управления ГАИ по Свердловской области, 41-летняя водитель «Киа» выбрала скорость, не соответствующую конкретным условиям, вследствие чего потеряла контроль над управлением, допустила занос с последующим выездом на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Форд.

В ДТП погибла пассажир «Киа», она скончалась на месте аварии. Водителя «Киа» в тяжёлом состоянии скорая увезла в Сысертскую ЦРБ.

Автоинспекторы выяснили, что за рулем «Киа» находилась жительница поселка Верхняя Сысерть, ее стаж вождения — 14 лет. В каком она была состоянии за рулем, установят медики.

Микроавтобус следовал по маршруту № 104 «п. Каменка — п. Школьный». Водитель ехал один, он не пострадал. Мужчина рассказал, что выезжал с заправочной станции. Неожиданно он заметил, как в его сторону движется автомобиль «Киа». Он принял меры экстренного торможения, но столкновения избежать не удалось.

На место выезжала следственно-оперативная группа. По факту аварии проводится расследование.

Как сообщалось ранее, 28 ноября в Нижнем Тагиле на проспекте Ленина водитель «Дэу Нексия» допустил наезд на 39-летнюю женщину-пешехода.