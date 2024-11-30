На Среднем Урале при столкновении легковушки и микроавтобуса погибла женщина

Микроавтобус следовал по маршруту № 104 «п. Каменка — п. Школьный». Водитель ехал один, он не пострадал. Мужчина рассказал, что выезжал с заправочной станции. Неожиданно он заметил, как в его сторону движется автомобиль «Киа». Он принял меры экстренного торможения, но столкновения избежать не удалось.