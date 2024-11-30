Иранское консульство в Алеппо подверглось нападению

Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
«Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи решительно осудил нападение ряда вооруженных террористических элементов на генеральное консульство Исламской Республики Иран в Алеппо и, ссылаясь на положения конвенции 1963 года о консульских связях, запрещающие любые нападения на консульские здания, подчеркнул, что нарушение этой конвенции недопустимо ни каким-либо лицом, ни группой и ни правительством», — говорится в сообщении агентства.
В субботу агентство SNN сообщало, что никто из сотрудников генерального консульства Ирана в расположенном на севере Сирии городе Алеппо не пострадал в ходе боестолкновений с террористами в этом городе, слухи о захвате сотрудников консульства в плен недостоверны, диппредставительство продолжает работу в обычном режиме.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.
Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели: Иордания, Ливан и Ирак.