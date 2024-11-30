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Иранское консульство в Алеппо подверглось нападению

ТЕГЕРАН, 30 ноя — РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что генеральное консульство Ирана в сирийском городе Алеппо подверглось нападению террористических элементов, никто из сотрудников диппредставительства не пострадал, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.

Источник: © РИА Новости

Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.

«Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи решительно осудил нападение ряда вооруженных террористических элементов на генеральное консульство Исламской Республики Иран в Алеппо и, ссылаясь на положения конвенции 1963 года о консульских связях, запрещающие любые нападения на консульские здания, подчеркнул, что нарушение этой конвенции недопустимо ни каким-либо лицом, ни группой и ни правительством», — говорится в сообщении агентства.

Багаи подчеркнул, что Тегеран серьезно займется рассмотрением этого акта на юридическом и международном уровнях. Также он подтвердил, что сотрудники консульства не пострадали.

В субботу агентство SNN сообщало, что никто из сотрудников генерального консульства Ирана в расположенном на севере Сирии городе Алеппо не пострадал в ходе боестолкновений с террористами в этом городе, слухи о захвате сотрудников консульства в плен недостоверны, диппредставительство продолжает работу в обычном режиме.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.

Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели: Иордания, Ливан и Ирак.

дипломатия