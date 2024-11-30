Загоревшийся автомобиль заблокировал платную трассу в Москве

На проспекте Багратиона (платная трасса на западе Москвы) перекрыто движение в сторону области из-за пожара в автомобиле. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно». Пожар произошел в районе дома № 8 по улице Ивана Франко.