Общежитие горит в столице на площади 300 м²

До прибытия пожарных подразделений произошло частичное обрушение перекрытия третьего этажа, самостоятельно вышли на улицу 40 человек из них 10 детей. По прибытию огнеборцев происходило открытое горение. На месте пожара был создан оперативный штаб пожаротушения. На тушение было подано 7 водяных стволов. Также на месте пожара был организован пункт обогрева. Сотрудники центра медицины и катастроф МЧС оказывали психологическую и медицинскую помощь.