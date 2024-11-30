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Общежитие горит в столице на площади 300 м²

В районе Алматы по ул. Буктырма произошло горение помещений третьего этажа, потолочного перекрытия и кровли трехэтажного многофункционального здания, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Источник: МЧС РК

До прибытия пожарных подразделений произошло частичное обрушение перекрытия третьего этажа, самостоятельно вышли на улицу 40 человек из них 10 детей. По прибытию огнеборцев происходило открытое горение. На месте пожара был создан оперативный штаб пожаротушения. На тушение было подано 7 водяных стволов. Также на месте пожара был организован пункт обогрева. Сотрудники центра медицины и катастроф МЧС оказывали психологическую и медицинскую помощь.

Пожар локализован на предварительной площади 300 кв.м.

пожары
МЧС