Срок преследования по делу Тимура Иванова о растрате завершится в 2025 году

«Срок давности привлечения к уголовной ответственности в рамках расследования уголовного дела о хищении в “Интеркоммерце” более 3,9 млрд рублей в отношении нашего подзащитного и Филатова истекает в конце 2025 года. Учитывая объем собранных следствием материалов и вещественных доказательств по делу, а также количество свидетелей, которых необходимо будет допросить в ходе судебного следствия, судебный процесс может затянуться как раз до того времени, когда назначение фигурантам наказания в случае обвинительного приговора станет невозможным, — рассказал собеседник агентства. — Поэтому попытка следствия недавно ограничить нас в сроках ознакомления с материалами, возможно, связана с желанием добиться вынесения приговора до истечения срока давности».
20 ноября Басманный суд Москвы отказал следствию в ограничении в сроках ознакомления с материалами уголовного дела Иванова, Филатова, а также их адвокатов. Защита фигурантов тогда попросила районный суд до середины декабря дать их доверителям возможность закончить ознакомление с материалами, допросить по сути предъявленных им новых обвинений, мотивируя свою просьбу также тем, что в дело фигурантов вошли два новых адвоката, которым необходимо дополнительное время, чтобы изучить все представленные СК документы и вещественные доказательства по делу. Следствие и прокурор возражали в суде, ссылаясь на то, что для ознакомления с вещдоками и 73 томами уголовного дела фигурантам и их защите вполне достаточно одной недели. Суд встал на сторону обвиняемых и вообще не стал ограничивать их во времени.