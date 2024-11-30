Срок преследования по делу Тимура Иванова о растрате завершится в 2025 году

20 ноября Басманный суд Москвы отказал следствию в ограничении в сроках ознакомления с материалами уголовного дела Иванова, Филатова, а также их адвокатов. Защита фигурантов тогда попросила районный суд до середины декабря дать их доверителям возможность закончить ознакомление с материалами, допросить по сути предъявленных им новых обвинений, мотивируя свою просьбу также тем, что в дело фигурантов вошли два новых адвоката, которым необходимо дополнительное время, чтобы изучить все представленные СК документы и вещественные доказательства по делу. Следствие и прокурор возражали в суде, ссылаясь на то, что для ознакомления с вещдоками и 73 томами уголовного дела фигурантам и их защите вполне достаточно одной недели. Суд встал на сторону обвиняемых и вообще не стал ограничивать их во времени.