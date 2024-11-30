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После столкновения с «Газелью» на трассе в Башкирии погиб водитель мотоблока

В ГИБДД Башкирии сообщили подробности смертельной аварии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 30 ноября, в Иглинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

По предоставленным данным, авария произошла на пятом километре дороги Турбаслы-Иглино. Водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и столкнулся с мотоблоком, который ехал навстречу.

В результате случившегося 36-летний водитель мотоблока скончался на месте происшествия. Пассажир, который был вместе с ним, госпитализирован.

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