В Москве закрыли клубы после рейдов силовиков

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ночные клубы в Москве, где сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ провели ночные рейды, не работают. Клуб на Складочной улице, закрыт, вход в него опечатан, а вывески сняты. Mono, еще один клуб, в котором проводилась проверка, также закрыт, но не опечатан, передает корреспондент ТАСС.