В Москве закрыли клубы после рейдов силовиков

Приблизиться к клубу Arma (бывший «Мутабор», известный скандалом с «голой вечеринкой») не дают сотрудники охраны, мотивируя приказом службы безопасности территории завода.
В пресс-службе столичного ГУ МВД ранее ТАСС сообщили, что в клубе на Складочной улице осуществлялась пропаганда идеологии ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), нелегально продавался алкоголь, как предполагается, без акциза.
Во время визита силовиков в клубе Arma проходила вечеринка Gamma Festival. У посетителей проверяли документы, их осматривали с помощью служебных собак. Проверки правоохранителей в нескольких клубах были обусловлены жалобами местных жителей.