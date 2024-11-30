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В Москве закрыли клубы после рейдов силовиков

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ночные клубы в Москве, где сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ провели ночные рейды, не работают. Клуб на Складочной улице, закрыт, вход в него опечатан, а вывески сняты. Mono, еще один клуб, в котором проводилась проверка, также закрыт, но не опечатан, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Приблизиться к клубу Arma (бывший «Мутабор», известный скандалом с «голой вечеринкой») не дают сотрудники охраны, мотивируя приказом службы безопасности территории завода.

В пресс-службе столичного ГУ МВД ранее ТАСС сообщили, что в клубе на Складочной улице осуществлялась пропаганда идеологии ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), нелегально продавался алкоголь, как предполагается, без акциза.

Во время визита силовиков в клубе Arma проходила вечеринка Gamma Festival. У посетителей проверяли документы, их осматривали с помощью служебных собак. Проверки правоохранителей в нескольких клубах были обусловлены жалобами местных жителей.