Долг Блиновской перед налоговой не погашен, сообщил ее юрист

Ранее некоторые СМИ сообщили, что долг Блиновской исчез из базы данных.
«Нет, долг не погашен. Он как был в ЕНС (единый налоговый счет — ред.), так и есть», — сказал юрист.
Морозов добавил, что ИП Блиновской ликвидировано в связи с банкротством, а ЕНС физического лица посторонние посмотреть не могут.
Суд 13 ноября по собственному заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Размер ее неисполненных обязательств в опубликованном решении суда не называется. Ранее говорилось, что основным кредитором является Федеральная налоговая служба России.
ФНС проверила платежи Блиновской за 2019−2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили.
Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) — около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600−650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам.
Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.
Также банкротом могут признать ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллионов рублей поступило от Сбербанка в арбитражный суд Ярославской области. Уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.