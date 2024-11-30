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Два человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области

В Свердловской области бензовоз выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. В результате ДТП два человека погибли, сообщили 30 ноября в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что происшествие случилось на трассе Нижние Серги — Михайловск — Арти.

«По предварительным данным, 60-летний водитель бензовоза “Ситрак”, двигаясь в сторону г. Уфа, совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомашиной “Ниссан”», — говорится в сообщении, опубликованном во «ВКонтакте».

Погибли 54-летний водитель легкового автомобиля и его 50-летняя супруга.

Назначено проведение расследования.

Ранее в этот день массовое ДТП произошло на внешней стороне 107-го км МКАД в Москве. Источник «Известий» сообщил, что столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадал ребенок.