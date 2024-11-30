Два человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области

Уточняется, что происшествие случилось на трассе Нижние Серги — Михайловск — Арти.
«По предварительным данным, 60-летний водитель бензовоза “Ситрак”, двигаясь в сторону г. Уфа, совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомашиной “Ниссан”», — говорится в сообщении, опубликованном во «ВКонтакте».
Погибли 54-летний водитель легкового автомобиля и его 50-летняя супруга.
Назначено проведение расследования.
Ранее в этот день массовое ДТП произошло на внешней стороне 107-го км МКАД в Москве. Источник «Известий» сообщил, что столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадал ребенок.