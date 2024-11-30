В Башкирии в ДТП пострадали девять человек

УФА, 30 ноября. /ТАСС/. В Башкирии девять человек пострадали в результате столкновения двух легковых машин на трассе Уфа — Янаул. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В ведомстве уточнили, что ДТП произошло вблизи села Николаевка в Бирском районе республики. Столкнулись ВАЗ 2110, в котором находились три человека, и Volkswagen Polo, в котором ехали шесть человек, в том числе семилетний ребенок.
«Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших и передали медикам. В результате ДТП все девять человек с различными травмами доставлены в больницу, проводится их обследование», — говорится в сообщении. Причина аварии устанавливается.