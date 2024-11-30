В Петербурге закрывают дамбу из-за угрозы подъема уровня воды

По данным дирекции, в восточной части Финского залива объявлено штормовое предупреждение с 21.00 до 24.00 мск. Ожидается усиление юго-западного ветра до 17−22 метров в секунду. Прогнозируемая высота волн составит 1,8−2,3 метра.
«В целях предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений по распоряжению ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сегодня, 30 ноября 2024 года, задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений», — говорится в сообщении.
Закрытие всех затворов КЗС началось в 20.30 мск.
Движение судов по Кронштадтскому фарватеру приостановлено по распоряжению капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».
Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.