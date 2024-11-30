В петербургском клубе прошел рейд по выявлению торговли наркотиками

В пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в рамках проверки было задействовано мобильное оборудование, используемое для выявления наркотического опьянения. С этой же целью были привлечены полицейские кинологи со служебными собаками. По данным регионального Главка МВД, в ближайшие отделы полиции за нахождение в состоянии алкогольного опьянения были доставлены 18 человек, большинство которых — несовершеннолетние.