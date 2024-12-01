Дизель-поезд загорелся на западе Белоруссии

В Белоруссии загорелся дизель-поезд, пострадавших нет. Об этом сообщили в Telegram-канале белорусского МЧС.
Уточняется, что инцидент произошел на перегоне «Гуды-Бастуны» возле Жирмуны Лидского района Гродненской области.
«Произошло загорание головного вагона дизель-поезда двухвагонной компоновки “Лида-Бенякони” УП “Барановичское отделение БЖД”. Пассажиры (15 человек) самостоятельно покинули поезд. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.
В настоящее время причины произошедшего устанавливают специалисты.
Ранее стало известно, что в Мелитополе Запорожской области сотрудники МЧС России спасли 4-летнего мальчика и 6-летнюю девочку, которые оказались запертыми в квартире во время пожара.
До этого в пресс-службе МЧС РФ сообщали, что пожар на промышленном объекте в Климовске, который расположен в Подмосковье, был локализован на площади 4,2 тысячи квадратных метров.