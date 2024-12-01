Шапша: после падения беспилотника ВСУ в Калужской области начался пожар

В Калужской области в результате падения беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины началось возгорание, пожар произошёл неподалёку от жилой застройки.
Об этом проинформировал глава региона Владислав Шапша. По его словам, речь идёт о беспилотнике самолётного типа.
Он уточнил, что инцидент случился на окраине одного из населённых пунктов. По предварительным данным, пострадавших нет.
«Силами ПВО в Малоярославецком районе уничтожен БПЛА самолётного типа. В результате падения БПЛА возник очаг возгорания на окраине одного из населённых пунктов вне территории жилой застройки. По предварительной информации пострадавших нет», — написал Шапша в Telegram.
Губернатор добавил, что на месте работают сотрудники экстренных служб.
Напомним, в понедельник в результате падения беспилотников Вооружённых сил Украины на окраине Калуги также произошло возгорание. Шапша заявил, что оно было зафиксировано на территории одного из промышленных предприятий.