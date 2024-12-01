OF: при падении железной птицы во Франции пострадали свыше десяти человек

Свыше десяти человек получили травмы в результате падения металлической конструкции во Франции, информирует Ouest France.
Инцидент случился в курортной коммуне Трувиль-Сюр-Мер во время рождественского фестиваля. На мероприятии присутствовали сотни человек.
Рухнула конструкция, которая поддерживала парящую птицу.
«Сотни человек собрались на большой парад, чтобы дать начало рождественским празднованиям в курортной коммуне Трувиль-Сюр-Мер. Металлическая структура, которая поддерживала птицу, рухнула на толпу», — говорится в публикации.
По данным издания, 11 зрителей, в том числе двухлетний ребёнок, получили лёгкие ранения. Два пожилых человека находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжёлое.
На месте работают сотрудники экстренных служб, а также военные.
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