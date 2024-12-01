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OF: при падении железной птицы во Франции пострадали свыше десяти человек

Инцидент случился во время рождественского фестиваля.

Источник: Аргументы и факты

Свыше десяти человек получили травмы в результате падения металлической конструкции во Франции, информирует Ouest France.

Инцидент случился в курортной коммуне Трувиль-Сюр-Мер во время рождественского фестиваля. На мероприятии присутствовали сотни человек.

Рухнула конструкция, которая поддерживала парящую птицу.

«Сотни человек собрались на большой парад, чтобы дать начало рождественским празднованиям в курортной коммуне Трувиль-Сюр-Мер. Металлическая структура, которая поддерживала птицу, рухнула на толпу», — говорится в публикации.

По данным издания, 11 зрителей, в том числе двухлетний ребёнок, получили лёгкие ранения. Два пожилых человека находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжёлое.

На месте работают сотрудники экстренных служб, а также военные.

Ранее сообщалось, что в пригороде Парижа освободили заложников, захваченных в ресторане.