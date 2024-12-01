Дети-подростки массово пропадают в Хабаровске и окрестностях

Ориентировки на ребят, которых ищут последние два дня, опубликовал Telegram-канал добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».
29 ноября в микрорайоне Южный пропала 15-летняя Анастасия Сидоркова. У девушки крупное телосложение, рост около 170 см, короткие чёрные волосы и светло-серые глаза. На момент пропажи она была в чёрной куртке и зелёных спортивных штанах. С собой у Анастасии была чёрная сумка с серебристыми замками.
В этот же день в селе Некрасовка Хабаровского района пропала 14-летняя Юлия Меньщикова. Девушка ростом 172 см, худощавая, с чёрными волосами до плеч и каре-зелёными глазами. Последний раз её видели в чёрной парке с накладными карманами, чёрных брюках и белых кроссовках. При себе у неё был чёрный школьный рюкзак.
30 ноября в Хабаровске пропал 11-летний Захар Шевченко. Он исчез в районе улицы Халтурина. Захар худощавого телосложения, рост 150 см, светлые волосы и карие глаза. В день пропажи был одет в шапку защитного цвета, куртку хаки с капюшоном, серую толстовку, тёмно-синие джинсы и серо-чёрные сапоги.
Также с 25 ноября до вчерашнего дня в городе шли поиски 15-летней девочки, которая ушла из дома в короткой чёрной куртке. К счастью, ребёнка удалось найти, сейчас его жизни ничто не угрожает.
Всех, кто располагает информацией о пропавших ребятах, просят обратиться в «Лига Спас» или позвонить по телефону экстренных служб.