Дети-подростки массово пропадают в Хабаровске и окрестностях

В этот же день в селе Некрасовка Хабаровского района пропала 14-летняя Юлия Меньщикова. Девушка ростом 172 см, худощавая, с чёрными волосами до плеч и каре-зелёными глазами. Последний раз её видели в чёрной парке с накладными карманами, чёрных брюках и белых кроссовках. При себе у неё был чёрный школьный рюкзак.