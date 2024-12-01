В Омске водителю «Баргузина» стало плохо за рулем и он устроил аварию

Вчера, 30 ноября, в 19:05 на улице Блусевич в Ленинском округе Омска случилось жуткое ДТП. 60-летнему водителю автомобиля «Баргузин» внезапно стало плохо за рулем. Из-за резкого ухудшения самочувствия он стал невольным виновником тройного ДТП.
Сначала «Баргузин» врезался в «Тойоту» и «Ховер», а затем вылетел в кювет.
«В результате ДТП водитель автомобиля “Баргузин” скончался на месте происшествия. Проводится дальнейшая проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства», — сообщили в Госавтоинспекции Омской области.