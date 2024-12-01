В Уссурийске полиция ищет женщину, ударившую девочку в магазине

Видео произошедшего было снято камерой наблюдения, установленной в торговой точке, и уже появилось в социальных сетях, посвящённых жизни региона. Сначала в комментарии о произошедшем, говорилось, что пострадал мальчик, но после обращения матери ребёнка к правоохранителям, выяснилось, что речь идёт о девочке.