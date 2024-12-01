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В Уссурийске полиция ищет женщину, ударившую девочку в магазине

Камера наблюдения зафиксировала момент агрессии в торговом центре.

Источник: Аргументы и факты

В Уссурийске полиция начала проверку после инцидента, который произошел в одном из магазинов на улице Волочаевской.

В полицию обратилась мать десятилетней девочки, рассказавшая, что ее дочь в магазине ударила незнакомая женщина. По словам матери, удар был беспричинным и пришелся по голове ребенка.

Видео произошедшего было снято камерой наблюдения, установленной в торговой точке, и уже появилось в социальных сетях, посвящённых жизни региона. Сначала в комментарии о произошедшем, говорилось, что пострадал мальчик, но после обращения матери ребёнка к правоохранителям, выяснилось, что речь идёт о девочке.

После происшествия родители девочки отвели ребенка в травмпункт, где врачи диагностировали ушиб. На данный момент сотрудники полиции занимаются поиском женщины, причастной к этому инциденту.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе МВД уточнили, что после завершения проверки будет принято законное решение.

Случаи агрессии против детей как обычно вызывают широкий резонанс. Ранее в Приморье был зафиксирован другой инцидент: мальчик случайно задел женщину самокатом, после чего она несколько раз толкнула ребенка и грубо его схватила.