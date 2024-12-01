Крайне невезучего угонщика мотоцикла задержали в Уссурийске

В Уссурийске сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого в краже мотоцикла, сообщает ИА PrimaMedia.
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску обратился местный житель, который сообщил о том, что ночью от подъезда дома на улице Краснознаменной похищен его припаркованный мотоцикл BMW.
Полицейские установили личность подозреваемого. Им казался ранее судимый 18-летний местный житель. Сейчас он задержан, и уже дал признательные показания.
Задержанный рассказал, что похитил мотоцикл и отправился кататься. В пути у него закончился бензин, а после нескольких попыток завести двигатель сел аккумулятор. Спрятав транспортное средство в лесном массиве, присыпав его сухой травой, угонщик добрался до дома на «попутках».
Похищенный мотоцикл полицейские обнаружили в окрестностях села Раздольное около автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток.
Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.