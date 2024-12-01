Крайне невезучего угонщика мотоцикла задержали в Уссурийске

Задержанный рассказал, что похитил мотоцикл и отправился кататься. В пути у него закончился бензин, а после нескольких попыток завести двигатель сел аккумулятор. Спрятав транспортное средство в лесном массиве, присыпав его сухой травой, угонщик добрался до дома на «попутках».