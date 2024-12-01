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Глава СК РФ поручил завести уголовное дело по факту ДТП под Омском

В страшной аварии с автобусом пострадали 7 человек.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Омской области Виталию Батищеву завести уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом. О принятом главой ведомства решении сообщили в СУ СКР.

Напомним, жуткая авария случилась 29 ноября на 91 км трассы Бакбасар—Азово—Щербакуль—Полтавка. Водитель пассажирского автобуса «ПАЗ» не уступил дорогу «Камазу».

В результате ДТП пострадали 7 человек, в том числе водитель автобуса. По сообщениям в СМИ, двое из них находятся в реанимации, одного из них в тяжелом состоянии отправили вертолетом в Омск.