Глава СК РФ поручил завести уголовное дело по факту ДТП под Омском

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Омской области Виталию Батищеву завести уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом. О принятом главой ведомства решении сообщили в СУ СКР.
Напомним, жуткая авария случилась 29 ноября на 91 км трассы Бакбасар—Азово—Щербакуль—Полтавка. Водитель пассажирского автобуса «ПАЗ» не уступил дорогу «Камазу».
В результате ДТП пострадали 7 человек, в том числе водитель автобуса. По сообщениям в СМИ, двое из них находятся в реанимации, одного из них в тяжелом состоянии отправили вертолетом в Омск.