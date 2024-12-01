После ДТП с пятью пострадавшими под Челябинском завели уголовное дело

На 24-м километре дороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым 62-летний водитель BMW X5 при обгоне совершил столкновение с попутно двигавшимся Renault Kaptur, после чего последний автомобиль выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Renault Logan.