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После ДТП с пятью пострадавшими под Челябинском завели уголовное дело

После ДТП с пятью пострадавшими под Челябинском завели уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Следователями полиции возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ», — прокомментировали в региональном Главке МВД.

Напомним, все произошло днем 30 ноября на территории Аргаяшского района.

На 24-м километре дороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым 62-летний водитель BMW X5 при обгоне совершил столкновение с попутно двигавшимся Renault Kaptur, после чего последний автомобиль выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Renault Logan.

В результате пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

«В настоящее время следователь проводит комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в пресс-службе.