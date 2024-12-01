Банный комплекс загорелся на Приморской улице в Хабаровске

Вечером 30 ноября в Хабаровске начался пожар в банном комплексе. Вызов поступил в 16:33 о возгорании деревянного строение на Приморской улице. На место выехали 25 человек и семь единиц техники. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".