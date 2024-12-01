Банный комплекс загорелся на Приморской улице в Хабаровске

Вечером 30 ноября в Хабаровске начался пожар в банном комплексе. Вызов поступил в 16:33 о возгорании деревянного строение на Приморской улице. На место выехали 25 человек и семь единиц техники. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Специалисты сформировали четыре звена и провели разведку. Внутри людей не оказалось. О пострадавших информация также не поступала.
О ликвидации открытого горения руководитель тушения сообщил в 18:18. За 40 минут до этого его удалось локализовать на 200 квадратных метрах и не дать огню распространиться на соседние постройки.
«Из-за позднего обнаружения и сообщения о возгорании на 101 пожар приобрел большие размеры. С момент случившегося в здании людей не было. Пострадавших нет», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
После пожарные начали разбирать кровлю и пострадавшие конструкции, проливать скрытые очаги тления. В 20:47 пожар полностью ликвидирован.
Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку и устанавливают причины произошедшего.