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Банный комплекс загорелся на Приморской улице в Хабаровске

Пожар тушили 25 человек.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 30 ноября в Хабаровске начался пожар в банном комплексе. Вызов поступил в 16:33 о возгорании деревянного строение на Приморской улице. На место выехали 25 человек и семь единиц техники. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Специалисты сформировали четыре звена и провели разведку. Внутри людей не оказалось. О пострадавших информация также не поступала.

О ликвидации открытого горения руководитель тушения сообщил в 18:18. За 40 минут до этого его удалось локализовать на 200 квадратных метрах и не дать огню распространиться на соседние постройки.

«Из-за позднего обнаружения и сообщения о возгорании на 101 пожар приобрел большие размеры. С момент случившегося в здании людей не было. Пострадавших нет», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

После пожарные начали разбирать кровлю и пострадавшие конструкции, проливать скрытые очаги тления. В 20:47 пожар полностью ликвидирован.

Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку и устанавливают причины произошедшего.

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