В отношении экс-замминистра транспорта завели дело за события 2012 года

Ранее Дорогомиловский суд Москвы отправил Семенова в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В правоохранительных органах позднее сообщили РИА Новости, что в деле Семенова сумма мошенничества, предварительно, превышает 200 миллионов рублей.
«Дело в отношении Семенова было возбуждено по факту событий в 2012 году», — сказал собеседник агентства.
Тогда, по словам собеседника, Семенов занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе РФ.
Как выяснило ранее РИА Новости, в 2012 году Семенов задекларировал более 2,9 миллиона рублей, а его супруга — 4,3 миллиона рублей. У Семенова тогда в собственности была квартира 136,8 квадратных метра, а у его жены — 72,6 «квадрата», в пользовании у них также была квартира 91,2 квадратных метра. В автопарке было три автомобиля: у Семенова — BMW 730i, а у супруги — Volkswagen Touareg и Renault Logan. Помимо этого, у бывшего чиновника в собственности автомобиль Audi A8 и прицеп. В 2019 году бывший чиновник заработал более 5,5 миллионов рублей. Кроме того, в декларации он указал квартиру на 136 «квадратов».
Семенов родился 16 сентября 1969 года в Москве. Работал в Минтрансе с 2009 года. Был заместителем, а затем и директором департамента развития ведомства, а с 4 октября 2018 года стал заместителем министра по части цифровизации транспортного комплекса. Был освобожден от должности по собственной просьбе осенью 2020 года.