В отношении экс-замминистра транспорта завели дело за события 2012 года

Как выяснило ранее РИА Новости, в 2012 году Семенов задекларировал более 2,9 миллиона рублей, а его супруга — 4,3 миллиона рублей. У Семенова тогда в собственности была квартира 136,8 квадратных метра, а у его жены — 72,6 «квадрата», в пользовании у них также была квартира 91,2 квадратных метра. В автопарке было три автомобиля: у Семенова — BMW 730i, а у супруги — Volkswagen Touareg и Renault Logan. Помимо этого, у бывшего чиновника в собственности автомобиль Audi A8 и прицеп. В 2019 году бывший чиновник заработал более 5,5 миллионов рублей. Кроме того, в декларации он указал квартиру на 136 «квадратов».