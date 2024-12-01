Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб, двое пострадали: смертельное ДТП произошло в Алматинской области

В Алматинской области произошло массовое ДТП, в результате которого погиб водитель одного из автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

Источник: instagram.com/police_almob

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматинской области сообщили подробности смертельного ДТП, которое произошло в Жамбылском районе.

"Водитель Mercedes Benz, следуя на 77 км автодороги Алматы-Бесмойнак, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Ford Focus, после чего по инерции столкнулся с ВАЗ-2114.

В результате дорожной аварии водитель Ford Focus погиб на месте. Двое пассажиров с различными травмами госпитализированы в районную больницу", — рассказали в ДП.

По факту ДТП проводится досудебное расследование.