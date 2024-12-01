Один человек погиб, двое пострадали: смертельное ДТП произошло в Алматинской области

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматинской области сообщили подробности смертельного ДТП, которое произошло в Жамбылском районе.
"Водитель Mercedes Benz, следуя на 77 км автодороги Алматы-Бесмойнак, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Ford Focus, после чего по инерции столкнулся с ВАЗ-2114.
В результате дорожной аварии водитель Ford Focus погиб на месте. Двое пассажиров с различными травмами госпитализированы в районную больницу", — рассказали в ДП.
По факту ДТП проводится досудебное расследование.