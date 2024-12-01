Глава СК запросил доклад по делу о покушении на убийство 17-летней девушки в Иркутске

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство девушки в Иркутске. Его завели сотрудники регионального ведомства в отношении иностранца, который уже некоторое время проживает в столице Приангарья. Мужчина избил свою 17-летнюю дочь, а затем вытолкнул ее из окна четвертого этажа. Об этом сообщили в СК Иркутской области.
— Девушка с множественными травмами была доставлена в больницу. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.
Как ранее удалось узнать КП-Иркутск, все произошло из-за того, что отцу не понравилась яркая одежда девушки. Мужчина напал на дочь, когда ее матери не было дома. В этот момент женщина находилась в больнице с младшими детьми. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Иркутской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.