Глава СК запросил доклад по делу о покушении на убийство 17-летней девушки в Иркутске

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство девушки в Иркутске. Его завели сотрудники регионального ведомства в отношении иностранца, который уже некоторое время проживает в столице Приангарья. Мужчина избил свою 17-летнюю дочь, а затем вытолкнул ее из окна четвертого этажа. Об этом сообщили в СК Иркутской области.