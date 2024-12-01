Девочка провалилась под лёд на озере во Владивостоке

Видео, опубликованное в Telegram-канале «Сафонка», зафиксировало, как две девочки прогуливаются по тонкому льду. При этом подростки буквально прыгали, проверяя лёд на прочность, и… убедились, что он некрепок. Одна из школьниц провалилась под лёд. К счастью, она ушла в воду только по пояс и смогла выбраться самостоятельно. Её подруга в это время наблюдала за происходящим, не успев даже протянуть руку для помощи. Обе девочки сразу покинули опасное место.