Девочка провалилась под лёд на озере во Владивостоке

Девочка-подросток провалилась под лёд на озере, расположенном на улице Сафонова во Владивостоке. Инцидент произошёл в субботу, 30 ноября.
Видео, опубликованное в Telegram-канале «Сафонка», зафиксировало, как две девочки прогуливаются по тонкому льду. При этом подростки буквально прыгали, проверяя лёд на прочность, и… убедились, что он некрепок. Одна из школьниц провалилась под лёд. К счастью, она ушла в воду только по пояс и смогла выбраться самостоятельно. Её подруга в это время наблюдала за происходящим, не успев даже протянуть руку для помощи. Обе девочки сразу покинули опасное место.
Очевидцы активно обсуждают случившееся в социальных сетях, осуждая рискованное поведение школьниц. Некоторые комментаторы даже упомянули «Премию Дарвина», в шутку присуждаемую за неразумные поступки, которые приводят к фатальным последствиям.
«АиФ-Приморье» вслед за сотрудниками МЧС в очередной раз напоминает, что выходить на неокрепший лёд опасно для жизни, особенно в условиях нестабильных температур. Аналогичные случаи происходили в регионе и ранее, что подчеркивает необходимость профилактической работы с детьми и установки предупреждающих знаков вблизи водоёмов.