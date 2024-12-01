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В Артеме парочка стащила еду с чужого столика в детском центре

Свое поведение они оправдали тем, что они студенты.

Источник: Соцсети

В Артеме влюбленную парочку застукали за неприличным занятием в детском центре «Непоседа». Пока гости заведения отдыхали со своими детьми, эти двое стащили еду со столов. Уйти незамеченными у ребят не получилось, все попало на камеры видеонаблюдения, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По словам очевидцев, когда парня и девушку спросили, почему они так поступили, те сказали, что они студенты.

«Ну конечно, это же идеальное оправдание для такого свинства! Видимо, у них уникальный способ “учиться” уважению к чужой собственности», — поделились посетители заведения.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье задержали 74-летнего мужчину, демонстрирующего школьникам непристойные фото. Теперь ему грозят обязательные работы или лишение свободы на срок до трех лет.