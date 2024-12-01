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Пожар в Кольцово под Новосибирском: МЧС ликвидировало возгорание на складе

Более двух часов понадобилось спасателям для тушения пожара на площади 1200 квадратных метров.

Источник: МЧС РФ

В ночь на 1 декабря текущего года в рабочем поселке Кольцово произошла чрезвычайная ситуация. Возгорание охватило производственно-складское здание.

Пожар, предположительно, возник на складе, где хранилась деревянная продукция. Огонь распространился по всей площади сооружения. Для ликвидации возгорания на место происшествия незамедлительно прибыли подразделения МЧС России, сообщает пресс-служба МСЧ по НСО.

В операции участвовали 41 специалист и 11 единиц специальной техники. Открытое горение было локализовано и ликвидировано спустя более двух часов. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. В настоящее время проводятся работы по проливке и разбору обгоревших конструкций. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что мужчина погиб в аварии с тремя грузовиками под Новосибирском.

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