Пожар в Кольцово под Новосибирском: МЧС ликвидировало возгорание на складе

В ночь на 1 декабря текущего года в рабочем поселке Кольцово произошла чрезвычайная ситуация. Возгорание охватило производственно-складское здание.
Пожар, предположительно, возник на складе, где хранилась деревянная продукция. Огонь распространился по всей площади сооружения. Для ликвидации возгорания на место происшествия незамедлительно прибыли подразделения МЧС России, сообщает пресс-служба МСЧ по НСО.
В операции участвовали 41 специалист и 11 единиц специальной техники. Открытое горение было локализовано и ликвидировано спустя более двух часов. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. В настоящее время проводятся работы по проливке и разбору обгоревших конструкций. По предварительным данным, пострадавших нет.
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