Пожар в Кольцово под Новосибирском: МЧС ликвидировало возгорание на складе

В операции участвовали 41 специалист и 11 единиц специальной техники. Открытое горение было локализовано и ликвидировано спустя более двух часов. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. В настоящее время проводятся работы по проливке и разбору обгоревших конструкций. По предварительным данным, пострадавших нет.