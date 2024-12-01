В Азове в частном доме сгорела баня

В городе Азове Ростовской области 30 ноября сгорела баня, расположенная в частном доме на улице Комсомольской. Об этом сообщили в пресс-службе донского управления МЧС России.
О том, что в бане вспыхнул пожар, в чрезвычайное ведомство сообщили в 19.50. На место сразу же выехали 8 пожарных. В тушении они задействовали две единицы техники. В 20.05 пожар был полностью потушен на площади 8 кв метров.
К счастью, обошлось без пострадавших. Что стало причиной пожара, установят специалисты.
Напомним, что под Ростовом в пожаре погибли трое, включая и младенца. Еще один человек пострадал. Трагедия произошла, когда мать малыша пошла в магазин.