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В Азове в частном доме сгорела баня

В Азове обошлось без пострадавших при пожаре в бане.

Источник: Комсомольская правда

В городе Азове Ростовской области 30 ноября сгорела баня, расположенная в частном доме на улице Комсомольской. Об этом сообщили в пресс-службе донского управления МЧС России.

О том, что в бане вспыхнул пожар, в чрезвычайное ведомство сообщили в 19.50. На место сразу же выехали 8 пожарных. В тушении они задействовали две единицы техники. В 20.05 пожар был полностью потушен на площади 8 кв метров.

К счастью, обошлось без пострадавших. Что стало причиной пожара, установят специалисты.

Напомним, что под Ростовом в пожаре погибли трое, включая и младенца. Еще один человек пострадал. Трагедия произошла, когда мать малыша пошла в магазин.