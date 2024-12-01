Обвиняемые в хищении на «Пушкинских картах» частично признали вину

«Подсудимый Якубов признал вину частично, а именно в части фактической продажи билетов в количестве, превышающем вместимость концертных залов, как и подсудимый Сафонов», — сказано в оглашенных прокурором материалах дела.
Ранее сообщалось, что обвиняемый Эмиль Гурбанов свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал.
В ходе прений сторон гособвинение запросило до девяти лет колонии общего режима трем обвиняемым в хищении 200 млн рублей через «Пушкинские карты». Прокурор попросила Якубову назначить наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей, Гурбанову — 6,5 года колонии общего режима со штрафом 3,66 млн рублей, Сафонову — девять лет колонии со штрафом 1 млн рублей.
Приговор по делу будет.
Фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемые регистрировались на интернет-платформе «PRO.Культура.РФ», принимающей заявки от компаний, претендующих на включение в программу «Пушкинская карта», в качестве организаторов культурных мероприятий, арендовали концертные площадки в Москве и организовывали выступления артистов. Владельцам «Пушкинских карт» соучастники через интернет предлагали приобрести билеты на указанные концерты без цели их посещения. При этом объем продаваемых билетов заведомо и многократно превышал зрительскую вместимость арендованных площадок. Оплата билетов возмещалась из бюджета по программе «Пушкинская карта», а видимость посещения мероприятий обеспечивалась за счет массовки, привлеченной за денежное вознаграждение. Таким образом, установило следствие, обвиняемые похитили более 200 млн рублей, причинив ущерб в особо крупном размере бюджету РФ и АО «Почта банк», выпустившему карты.
Уголовное дело было возбуждено в марте 2023 года. Тогда же на имущество обвиняемых стоимостью более 100 млн рублей был наложен арест, они были заключены под стражу.
Всероссийская программа «Пушкинская карта» была запущена 1 сентября 2021 года. С помощью этой карты граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в театры, музеи и на концерты. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры.