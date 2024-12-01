Обвиняемые в хищении на «Пушкинских картах» частично признали вину

Фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемые регистрировались на интернет-платформе «PRO.Культура.РФ», принимающей заявки от компаний, претендующих на включение в программу «Пушкинская карта», в качестве организаторов культурных мероприятий, арендовали концертные площадки в Москве и организовывали выступления артистов. Владельцам «Пушкинских карт» соучастники через интернет предлагали приобрести билеты на указанные концерты без цели их посещения. При этом объем продаваемых билетов заведомо и многократно превышал зрительскую вместимость арендованных площадок. Оплата билетов возмещалась из бюджета по программе «Пушкинская карта», а видимость посещения мероприятий обеспечивалась за счет массовки, привлеченной за денежное вознаграждение. Таким образом, установило следствие, обвиняемые похитили более 200 млн рублей, причинив ущерб в особо крупном размере бюджету РФ и АО «Почта банк», выпустившему карты.