«Вот из-за этой рыбы все»: в Татарстане на Каме оторвалась льдина с 6 рыбаками

Им на помощь выдвинулись спасатели на судне на воздушной подушке. Лед под ним был настолько тонок, что разлетался на осколки, как стекло. До рыбаков удалось быстро добраться. Чтобы не утонуть, они распластались на остатках льдины как могли, один из мужчин уже оказался в холодной воде. Всех их затащили на борт. К счастью никто не пострадал. Спасенные отказались от медицинской помощи.