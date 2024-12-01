«Вот из-за этой рыбы все»: в Татарстане на Каме оторвалась льдина с 6 рыбаками

В экстренные службы поступил сигнал о том, что на реке Кама в районе Сорочьи Горы Рыбно-Слободского района оторвалась льдина и на ней находятся рыбаки, сообщает МЧС Татарстана.
Им на помощь выдвинулись спасатели на судне на воздушной подушке. Лед под ним был настолько тонок, что разлетался на осколки, как стекло. До рыбаков удалось быстро добраться. Чтобы не утонуть, они распластались на остатках льдины как могли, один из мужчин уже оказался в холодной воде. Всех их затащили на борт. К счастью никто не пострадал. Спасенные отказались от медицинской помощи.
«Вот из-за этой рыбы все! — слышны на видео слова одного из спасателей, он показывает на камеру рыбешку, — Ребята, с днем рождения!».
На рыбаков уже составили административные протоколы за выход на лед толщиной менее 7 сантиметров. Каждому из них грозит штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей.