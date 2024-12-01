Во Владивостоке рулевого увезли на скорой после ДТП

Во Владивостоке в районе улицы Коммунаров, 23, произошло ДТП, в котором пострадал человек. По версии аварийных комиссаров, рулевой «Приуса» при повороте налево не пропустил «Сузуки Свифт», тем самым спровоцировал столкновение. Удар был сильным, водителю «Сузуки» потребовалась помощь медиков, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».