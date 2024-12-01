Во Владивостоке рулевого увезли на скорой после ДТП

Во Владивостоке в районе улицы Коммунаров, 23, произошло ДТП, в котором пострадал человек. По версии аварийных комиссаров, рулевой «Приуса» при повороте налево не пропустил «Сузуки Свифт», тем самым спровоцировал столкновение. Удар был сильным, водителю «Сузуки» потребовалась помощь медиков, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Обе машины после столкновения потеряли способность управления. Разбитые авто пришлось убирать с дороги при помощи эвакуатора. О состоянии пострадавшего пока не сообщается.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, как массовое многомиллионное ДТП произошло во Владивостоке. Столкнулись четыре машины, один автомобиль перевернулся и лег на крышу. У виновника ДТП, водителя Toyota Premio, имеется полис ОСАГО, что может облегчить процесс возмещения ущерба пострадавшим.