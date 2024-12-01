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В Красноярске будут судить сдавшего в аренду чужую квартиру мужчину

Красноярец незаконно сдал квартиру своей матери в аренду и теперь предстанет перед судом.

Источник: Reuters

Весной в дежурную часть полиции поступило заявление от 21-летней девушки, которая хотела снять жилье и уже внесла оплату за месяц и залог. Но ключи от квартиры она так и не получила.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, 24-летний красноярец разместил в Интернете объявление о сдаче в аренду недвижимости, которая ему не принадлежала. Собственницей квартиры являлась его мама, не знающая о планах сына. Молодой человек встретился с нанимателем, показал ей квартиру, после чего составил договор аренды, взял деньги и пообещал завезти ключи через несколько дней под предлогом уборки жилья. Однако сразу после этого молодой человек перестал выходить на связь.

Полицейскими было установлено местонахождение ранее не судимого молодого человека. Ущерб, причиненный его действиями, составил 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевой полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».