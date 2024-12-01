В Красноярске будут судить сдавшего в аренду чужую квартиру мужчину

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, 24-летний красноярец разместил в Интернете объявление о сдаче в аренду недвижимости, которая ему не принадлежала. Собственницей квартиры являлась его мама, не знающая о планах сына. Молодой человек встретился с нанимателем, показал ей квартиру, после чего составил договор аренды, взял деньги и пообещал завезти ключи через несколько дней под предлогом уборки жилья. Однако сразу после этого молодой человек перестал выходить на связь.