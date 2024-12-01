В Лесосибирске удалось локализовать крупный пожар

К тушению привлекаются пять единиц техники и около 20 человек личного состава. Огонь повредил кровлю, второй и первый этаж второго подъезда, — добавили в МЧС России по Красноярскому краю.
Только за прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 11 пожаров, пять из них начались из-за возгорания мусора. Так, в Минусинске по улице Свердлова сгорела баня. Огонь на площади 26 квадратных метров тушили шесть человек и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала печь.
Из-за неисправности печей и дымоходов в поселке Подтесово Енисейского района огонь повредил стены и потолок кухни и коридора в частном доме. Напомним, что несколько дней назад трое бездомных сгорели в коллекторе на правобережье Красноярска.