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В Лесосибирске удалось локализовать крупный пожар

В Лесосибирске по улице 40 лет Октября горит расселенный многоквартирный дом. Огонь распространился на площади 192 квадратных метра.

К тушению привлекаются пять единиц техники и около 20 человек личного состава. Огонь повредил кровлю, второй и первый этаж второго подъезда, — добавили в МЧС России по Красноярскому краю.

Только за прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 11 пожаров, пять из них начались из-за возгорания мусора. Так, в Минусинске по улице Свердлова сгорела баня. Огонь на площади 26 квадратных метров тушили шесть человек и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала печь.

Из-за неисправности печей и дымоходов в поселке Подтесово Енисейского района огонь повредил стены и потолок кухни и коридора в частном доме. Напомним, что несколько дней назад трое бездомных сгорели в коллекторе на правобережье Красноярска.

пожары