Пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшим подростком в Приангарье

По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка произошедшему. В отношении водителя составлены административные материалы. Прокуратура Нижнеилимского района поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных правоохранителями. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.