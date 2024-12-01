Пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшим подростком в Приангарье

В Приангарье водитель совершил ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний ребенок. Предварительно установлено, что, накануне, 30 ноября, около поселка Рудногорск Нижнеилимского района 44-летний водитель автомобиля Toyota Allion не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Platz, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщают пресс-службы прокуратуры региона и Госавтоинспекции Приангарья, в результате аварии трое пассажиров, в том числе 14-летняя девочка, были доставлены в больницу Железногорска-Илимского с травмами различной степени тяжести.
Проведенное медицинское освидетельствование водителя показало положительный результат на состояние опьянения.
По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка произошедшему. В отношении водителя составлены административные материалы. Прокуратура Нижнеилимского района поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных правоохранителями. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.