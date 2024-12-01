Массовое ДТП с пятью автомобиля произошло в Минске на проспекте Независимости

В Минске на проспекте Независимости столкнулись сразу пять автомобилей, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Массовое ДТП в Минске произошло 30 ноября около 18.00 часов. Предварительно установлено, что вблизи дома № 143 из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулись легковые «Джили», «Мерседес Бенц», «Рено», «Инфинити» и «Киа».
К счастью, в результате массовой аварии никто не пострадал, только у иномарок — механические повреждения.
Тем временем МЧС тушило дизель-поезд с пассажирами, загоревшийся на ходу в Лидском районе, и показало видео горящего поезда.