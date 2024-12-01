«Не могу смотреть в глаза тех, кто напал на моего сына»: год назад на остановке в Иркутске зарезали 15-летнего школьника

— На заседания суда я не хожу. Мои интересы представляет адвокат. Я до сих пор очень сильно переживаю случившееся. Да и как взглянуть в глаза матерям тех, кто напал на моего сына? Приговора еще не было. Все обвиняемые находятся под стражей, но подают апелляции с просьбой изменить установленную им меру пресечения с СИЗО на домашний арест и подписку о невыезде. Суд отклоняет их. Я тоже против. Считаю, что они должны находиться под стражей.