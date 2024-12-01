«Не могу смотреть в глаза тех, кто напал на моего сына»: год назад на остановке в Иркутске зарезали 15-летнего школьника

44-летняя Дарья Ф. из Иркутска готовится отметить скорбную дату, которая навсегда перечеркнула ее жизнь на «до» и «после». Год назад ее сына, 15-летнего Егора, жестоко убили на остановке общественного транспорта «Лисиха» на улице Байкальской. Школьник с друзьями ждал такси, чтобы вернуться домой после прогулки. Неожиданно к ним подошли шестеро незнакомцев. Началась потасовка, один из нападавших достал нож и ударил им Егора. Парень скончался на лавочке до приезда скорой помощи. Свидетелями этой страшной сцены стали несколько прохожих, а подробности криминальной истории прогремели на всю страну.
Не успел помириться после ссоры.
Как рассказывала корреспондентам КП-Иркутск мать погибшего, Дарья Ф, ее сын рос обычным мальчишкой. Егор увлекался машинами и обожал играть в футбол. Вся его комната завешана медалями и грамотами, а тренеры пророчили ему блестящее будущее в спортивной карьере. Однако сам он мечтал о другом: поступить в колледж на автомеханика.
— Егор был очень покладистым ребенком, надежным другом. Всегда старался прийти на помощь окружающим, был с ними добр и уважителен, — рассказывала Дарья.
Случились в жизни подростка и первые серьезные чувства. Егор был влюблен в 15-летнюю Карину (имя изменено — прим. Редакции), с которой он рос в одном дворе. Однако, как рассказывала КП-Иркутск сама девушка, между молодыми людьми нередко возникали ссоры из-за трудных характеров.
Егор всегда старался прийти на помощь окружающим, был с ними добр и уважителен. Регина РАХИМОВА.
Так произошло и накануне смерти Егора. Подростки разругались, но парень решил сделать первый шаг. Днем, 2 декабря 2023 года отпросился у мамы на прогулку с Кариной. Встретиться они собирались где-то в центре. Дарья отпустила сына, но дала наказ: гулять не допоздна и обязательно написать ей, когда он соберется домой. Однако с возлюбленной встретиться ему не удалось. Карина пояснила, что у нее образовались срочные дела. Егор решил не возвращаться домой и поехал на встречу с друзьями. А вечером того же дня девушка узнала страшную новость.
— Егора зарезали, — сообщил ей лучший друг молодого человека.
«Вы кто по жизни?».
О подробностях того рокового вечера КП-Иркутск рассказал друг Егора. Убийство развернулось на его глазах.
— Нас было четверо: мы с Егором и еще двое ребят. Ждали такси на остановке, чтобы уехать домой. Не привлекали к себе внимания, — рассказывал Марк (имя изменено — прим. Редакции). — Вдруг появилась компания из шести парней в возрасте от 15 до 21 года. Начали задавать вопросы, мол, кто мы по жизни, чем занимаемся и т.д.
Как позже выяснилось, в тот момент они только вышли из сауны, которая находится прямо на остановке, и решили привязаться к школьникам. Те, поняв, что назревает конфликт, спокойно уходили от ответов. Но подростки были настойчивы. Началась драка. А затем один из нападавших достал нож и ударил им Егора несколько раз… После этого они сбежали. Очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти школьника не удалось. Он скончался от потери крови.
Парень скончался на лавочке до приезда скорой помощи. СУ СКР по Иркутской области.
По факту убийства следователи СУ СКР по Иркутской области завели уголовное дело. Вечером 3 декабря двоих подозреваемых задержали в Качугском районе, они прятались в доме знакомых одного из них. Еще четверых — в Иркутске. Во время обысков также нашли нож, которым убили Егора.
В ожидании приговора.
Как выяснилось, некоторые из нападавших уже были ранее судимы за кражу или угон. Но обвиняемый, который нанес смертельный удар ножом, раньше на скамью судимых не попадал. Все они были заключены под стражу. Однако в июне 2024 года перед судом предстали только пятеро молодых людей: главный предполагаемый убийца и еще четверо жителей Ленинского района Иркутска. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, остальным — от 6 до 7 лет.
— На заседания суда я не хожу. Мои интересы представляет адвокат. Я до сих пор очень сильно переживаю случившееся. Да и как взглянуть в глаза матерям тех, кто напал на моего сына? Приговора еще не было. Все обвиняемые находятся под стражей, но подают апелляции с просьбой изменить установленную им меру пресечения с СИЗО на домашний арест и подписку о невыезде. Суд отклоняет их. Я тоже против. Считаю, что они должны находиться под стражей.
Утром 27 июня в стенах Октябрьского районного суда Иркутска состоялось первое заседание. Регина РАХИМОВА.
Память погибшего Егора почтут 2 декабря. В одной из церквей Иркутска пройдет панихида.
— Придут родные сына, его друзья и родственники. Съездим на кладбище к Егору, устроим поминки. Нам очень всем его не хватает!