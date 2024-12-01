Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Придавившую 13 человек железную птицу во Франции сняли на видео

В Сети появились кадры с рождественского фестиваля во Франции, во время которого на толпу людей рухнула огромная фигура железной птицы. Их публикует РЕН ТВ.

На толпу людей рухнула синяя птица
18+
Данное видео может содержать ненормативную лексику и/или сцены, связанные с насилием. Контент не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия

На первых секундах можно разглядеть, как птица кружится и качается, размахивая огромными крыльями, под рождественскую мелодию. А после она уже лежит на асфальте, рядом — спасатели оказывают помощь раненым.

Напомним, инцидент произошел в курортном городе Трувиль. При обрушении конструкции пострадали 13 человек.

Как уточняет газета Ouest France, двух пожилых людей с серьезными травмами доставили в больницу. У остальных ранения легкие, среди пострадавших двухлетняя девочка.