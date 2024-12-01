Придавившую 13 человек железную птицу во Франции сняли на видео

На толпу людей рухнула синяя птица
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На первых секундах можно разглядеть, как птица кружится и качается, размахивая огромными крыльями, под рождественскую мелодию. А после она уже лежит на асфальте, рядом — спасатели оказывают помощь раненым.
Напомним, инцидент произошел в курортном городе Трувиль. При обрушении конструкции пострадали 13 человек.
Как уточняет газета Ouest France, двух пожилых людей с серьезными травмами доставили в больницу. У остальных ранения легкие, среди пострадавших двухлетняя девочка.