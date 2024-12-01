В Красноярском крае пешеход погиб под колёсами автомобиля

В посёлке Шушенское 63-летний мужчина погиб в результате наезда автомобиля. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.
Инцидент произошёл вечером на улице Первомайской. 42-летний водитель «Хонды», следуя со стороны села Казанцево, сбил мужчину, который пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пешеход был одет в тёмную одежду без световозвращающих элементов, что затруднило его заметность.
От полученных травм пожилой мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Полицейские проводят проверку по факту происшествия. В Госавтоинспекции напомнили пешеходам о необходимости использовать световозвращающие элементы в темноте, а водителей призвали соблюдать скоростной режим и учитывать дорожные условия.