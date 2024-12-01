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В Красноярском крае пешеход погиб под колёсами автомобиля

Пожилого мужчину сбили вне пешеходного перехода в посёлке Шушенское.

Источник: ГУ МВД

В посёлке Шушенское 63-летний мужчина погиб в результате наезда автомобиля. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.

Инцидент произошёл вечером на улице Первомайской. 42-летний водитель «Хонды», следуя со стороны села Казанцево, сбил мужчину, который пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пешеход был одет в тёмную одежду без световозвращающих элементов, что затруднило его заметность.

От полученных травм пожилой мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Полицейские проводят проверку по факту происшествия. В Госавтоинспекции напомнили пешеходам о необходимости использовать световозвращающие элементы в темноте, а водителей призвали соблюдать скоростной режим и учитывать дорожные условия.