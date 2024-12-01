В Красноярском крае пешеход погиб под колёсами автомобиля

Инцидент произошёл вечером на улице Первомайской. 42-летний водитель «Хонды», следуя со стороны села Казанцево, сбил мужчину, который пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пешеход был одет в тёмную одежду без световозвращающих элементов, что затруднило его заметность.