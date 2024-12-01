Отчим выбросил с четвёртого этажа падчерицу из-за слишком откровенного наряда в Иркутске

По информации SHOT, в минувший четверг вечером 42-летний Баходирразругался с 17-летней дочерью своей жены. Мужчине сильно не нравилось, как одевалась одиннадцатиклассница, он считал её одежду чрезмерно откровенной. В ходе ссоры отчим начал избивать девушку, а после выкинул её из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже дома на улице Розы Люксембург.