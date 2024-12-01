Отчим выбросил с четвёртого этажа падчерицу из-за слишком откровенного наряда в Иркутске

По информации SHOT, в минувший четверг вечером 42-летний Баходирразругался с 17-летней дочерью своей жены. Мужчине сильно не нравилось, как одевалась одиннадцатиклассница, он считал её одежду чрезмерно откровенной. В ходе ссоры отчим начал избивать девушку, а после выкинул её из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже дома на улице Розы Люксембург.
Школьницу госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и сочетанной травмой. Сейчас она находится в тяжёлом состоянии.
Баходир задержан, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Отчиму грозит до десяти лет колонии.
Вместе с супругой они воспитывают семерых детей. Пострадавшая 17-летняя школьница — самая старшая.