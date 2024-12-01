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Карета скорой помощи перевернулась в Казани — травмированы 5 человек

Скорая помощь в момент ДТП ехала из Зеленодольска с больным пациентом.

Карета скорой помощи перевернулась ночью в Казани, сообщили в Городской автоинспекции.

Несчастье произошло на перекрестке ул. Маршала Чуйкова и Фатыха Амирхана. Водитель скорой проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с легковушкой Lada Granta, пересекавшей перекресток на разрешающий сигнал светофора. Карета скорой помощи в момент ДТП ехала из Зеленодольска с больным пациентом, везла его в городскую клиническую больницу № 7.

В перевернувшейся скорой помощи пострадали врач, мужчина 1991 года рождения; фельдшер, девушка 1987 года рождения; пациент мужчина 1945 года рождения, а также сопровождающая его супруга, женщина 1948 года рождения.

Кроме того травмы получил пассажир Lada Granta. Всех пострадавших доставили в больницу.

Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.