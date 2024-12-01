Карета скорой помощи перевернулась в Казани — травмированы 5 человек

Несчастье произошло на перекрестке ул. Маршала Чуйкова и Фатыха Амирхана. Водитель скорой проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с легковушкой Lada Granta, пересекавшей перекресток на разрешающий сигнал светофора. Карета скорой помощи в момент ДТП ехала из Зеленодольска с больным пациентом, везла его в городскую клиническую больницу № 7.