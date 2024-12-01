Карета скорой помощи перевернулась в Казани — травмированы 5 человек

Карета скорой помощи перевернулась ночью в Казани, сообщили в Городской автоинспекции.
Несчастье произошло на перекрестке ул. Маршала Чуйкова и Фатыха Амирхана. Водитель скорой проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с легковушкой Lada Granta, пересекавшей перекресток на разрешающий сигнал светофора. Карета скорой помощи в момент ДТП ехала из Зеленодольска с больным пациентом, везла его в городскую клиническую больницу № 7.
В перевернувшейся скорой помощи пострадали врач, мужчина 1991 года рождения; фельдшер, девушка 1987 года рождения; пациент мужчина 1945 года рождения, а также сопровождающая его супруга, женщина 1948 года рождения.
Кроме того травмы получил пассажир Lada Granta. Всех пострадавших доставили в больницу.
Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.