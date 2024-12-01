Подросток пострадал в ДТП из-за пьяного водителя в Нижнеилимском районе

В результате ДТП трое пассажиров, среди которых есть 14-летняя девочка, находившаяся в автомобиле «Тойота Платц», доставлены в больницу города Железногорск-Илимский. У них травмы различной степени тяжести. Согласно результатам медицинского освидетельствования, предполагаемый виновник автоаварии был пьян. Проводится проверка. В отношении водителя составлены административные материалы.