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Подросток пострадал в ДТП из-за пьяного водителя в Нижнеилимском районе

Пострадавшую в ДТП 14-летнюю девочку доставили в больницу с травмами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Нижнеилимском районе пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадал подросток. Инцидент произошел 30 ноября в районе поселка Рудногорск. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

— По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля «Тойота Алион» не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Тойота Платц», — говорится в сообщении.

В результате ДТП трое пассажиров, среди которых есть 14-летняя девочка, находившаяся в автомобиле «Тойота Платц», доставлены в больницу города Железногорск-Илимский. У них травмы различной степени тяжести. Согласно результатам медицинского освидетельствования, предполагаемый виновник автоаварии был пьян. Проводится проверка. В отношении водителя составлены административные материалы.