Водитель Lada почувствовал себя плохо и врезался в осветительную мачту в Минске

В Минске в ДТП на проспекте Партизанском попал водитель, который почувствовал себя плохо за рулем. Подробности рассказали УГАИ ГУДВ Мингорисполкома.
Жесткое ДТП произошло в белорусской столице 30 ноября. На проспекте Партизанском около 16.00 часов 41-летний водитель «Лады» почувствовал себя плохо и не справился с управлением. Авария произошла вблизи здания № 128.
Водитель из-за плохого самочувствия потерял контроль над управлением, авто оказалось за пределами проезжей части и врезалось в осветительную мачту.
— Предположительно, мужчине стало плохо во время движения, — прокомментировали в УГАИ.
После аварии водителя доставили в больницу для обследования.
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