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Водитель Lada почувствовал себя плохо и врезался в осветительную мачту в Минске

В Минске водитель Lada врезался в осветительную мачту из-за плохого самочувствия.

Источник: Комсомольская правда

В Минске в ДТП на проспекте Партизанском попал водитель, который почувствовал себя плохо за рулем. Подробности рассказали УГАИ ГУДВ Мингорисполкома.

Жесткое ДТП произошло в белорусской столице 30 ноября. На проспекте Партизанском около 16.00 часов 41-летний водитель «Лады» почувствовал себя плохо и не справился с управлением. Авария произошла вблизи здания № 128.

Водитель из-за плохого самочувствия потерял контроль над управлением, авто оказалось за пределами проезжей части и врезалось в осветительную мачту.

— Предположительно, мужчине стало плохо во время движения, — прокомментировали в УГАИ.

После аварии водителя доставили в больницу для обследования.

Еще массовое ДТП с пятью автомобиля произошло в Минске на проспекте Независимости.

А МЧС тушило дизель-поезд с пассажирами, загоревшийся на ходу в Лидском районе, и показало видео горящего поезда.