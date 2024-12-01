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Семерых мигрантов доставили в полицию за драку с ножом в баре в Шушарах

Среди граждан Азербайджана ищут того, кто ударил ножом 43-летнего петербуржца.

Источник: Комсомольская правда

Поножовщиной закончился вечер 30 ноября в баре на Новгородском проспекте в Шушарах. Между двумя компаниями произошла драка. В итоге ранили ножом в живот 43-летнего местного жителя. Его госпитализировали. Полиция оперативно прибыла на место и задержала семерых граждан Азербайджана. Их доставили в отделение, где будут проверять, кто именно из них размахивал ножом.

— Пострадавший получил тяжелое ранение. Установлено, что две компании конфликтовали друг с другом, а после этого подрались. Семеро задержанных — непосредственные участники потасовки. По предварительным данным, один из них — 38-летний мужчина — нанес оппоненту ножевое ранение, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Мигранту грозит серьезный срок в колонии.