Семерых мигрантов доставили в полицию за драку с ножом в баре в Шушарах

Поножовщиной закончился вечер 30 ноября в баре на Новгородском проспекте в Шушарах. Между двумя компаниями произошла драка. В итоге ранили ножом в живот 43-летнего местного жителя. Его госпитализировали. Полиция оперативно прибыла на место и задержала семерых граждан Азербайджана. Их доставили в отделение, где будут проверять, кто именно из них размахивал ножом.